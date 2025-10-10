به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطفی گفت: براساس الگوی نقشه‌ها و با توجه به خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی ادامه روند افزایشی دمای هوا تا صبح یکشنبه در استان قابل پیش بینی است و هوا تا حدودی گرمتر می‌شود.

وی افزود: شرایط جوی تا شنبه پایدار و یکنواخت پیش بینی می‌شود و به تدریج از شنبه در برخی نقاط افزایش سرعت وزش باد رخ خواهد داد.

صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۴ درجه سیلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته طبس و بندان مشترکا با بیشینه دمای ۳۶ درجه سیلسیوس ایستگاه‌های استان ثبت شدند.

نوسانات دمایی در مرکز استان هم بین ۸ و ۲۸ درجه سیلسیوس ثبت شد.