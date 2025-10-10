پخش زنده
معاون تنظیمگری و توسعه سکوهای دیجیتال اعلام کرد: تاکنون ۱۱۰ مرکز داده کشور بررسی شدهاند و با ادامه این روند، تمامی مراکز به شبکه ملی «ابردولت» متصل خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مازیار مباشری، معاون تنظیمگری و توسعه سکوهای دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات اظهار کرد: ارزیابیهای گستردهای از وضعیت مراکز داده در کشور انجام شده است، مراکز دادهای هستند که استانداردهای لازم را ندارند در حال حاضر حدود ۱۱۰ دستگاه مرکز داده مورد بررسی قرار گرفتهاند و نتایج اولیه این ارزیابیها مشخص شده است.
وی افزود: بر اساس مصوبه دولت و آئیننامه مربوطه، مراکز داده به دو دسته تقسیم میشوند؛ آنهایی که استانداردهای فنی و تخصصی لازم را ندارند، باید دادههای خود را به ابردولت منتقل کنند و مراکزی که استانداردهای لازم را کسب کردهاند، امکان اتصال مستقیم به ابردولت را خواهند داشت.
مباشری تصریح کرد: این فرآیند به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و پیشبینی میشود در یک تا دو ماه آینده، در صورت همکاری دستگاهها، مراحل انتقال و اتصال به ابردولت به پایان برسد.
وی در خصوص خبر صحت تعطیلی مراکز داده غیر استاندارد گفت: هیچ مرکز دادهای تعطیل نخواهد شد و هدف تنها بهبود استانداردها و ارتقای تعاملات بین مراکز داده و ابردولت است.
مباشری در پایان گفت: پس از تکمیل ارزیابیها، اطلاعرسانی کامل در این زمینه انجام خواهد شد تا دستگاهها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات در جریان دقیق وضعیت مراکز داده قرار گیرند.
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چند ماه پیش پس از حضور در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد اقدامات انجام شده توسط وزارت ارتباطات برای تحقق مصوبات مجلس و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در حوزه هوش مصنوعی، گفت: خوشبختانه با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در بحث هوش مصنوعی تقسیم کار خوبی در دولت اتفاق افتاده تا دستگاههای مختلف همکاری و کمک لازم را برای پیشبرد اهداف و محورها داشته باشند.
وی در توضیح چگونگی تقسیم کار دستگاهها، افزود: توسعه زیرساختهای پردازشی و ارتباطی بر عهده وزارت ارتباطات است که در قالب مأموریت برنامه هفتم پیشرفت باید «ابردولت هوشمند» را توسعه و گسترش دهیم و با توجه به هزینه بر بودن زیرساختهای پردازشی تلاش ما بر این است که این مهم را در ابردولت ساماندهی کنیم.