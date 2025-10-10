به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اجتماع منتظران ظهور در مصلای بخش گتاب بابل برگزار شد.

حجت الاسلام ماندگاری استاد حوزه و دانشگاه در این مراسم گفت:: اتحاد و تبعیت از ولایت، سپر محکمی است که امت اسلامی را به امام زمان (عج) خواهد رساند.

وی با اشاره به وظایف منتظران حضرت ولی عصر (عج) افزود: شنیدن ندای ظهور هزینه دارد و لازمه رسیدن به آن، عمل به شرایطی است که خدای متعال در قرآن بیان کرده است.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه منتظران باید برای روز نهایی ظهور آماده شوند، پنج تمرین اساسی را برای تحقق جامعه مهدوی برشمرد و افزود: نخستین گام، تشکیل امت واحده است؛ همان‌گونه که خداوند در قرآن فرموده همه باید در مسیر بندگی خدا و اتحاد اسلامی حرکت کنند.

حجت الاسلام ماندگاری دومین وظیفه را طاغوت‌ستیزی عنوان کرد و گفت: منتظر واقعی بی‌تفاوت در برابر طاغوت نیست. شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل یک شعار سیاسی نیست، بلکه عین آموزه قرآنی و نشان‌دهنده کفر به طاغوت است.

وی ولایتمداری را سومین تمرین بیان کرد و افزود: امروز ولایت‌مداری به معنای تبعیت از نایب امام زمان است؛ همان‌طور که یاری امام حسین (ع) در کربلا با یاری حضرت مسلم آغاز شد، یاری امام زمان (عج) نیز با یاری نائب ایشان محقق می‌شود.

وی تصریح کرد: چهارمین تمرین تعاون و همیاری است و باید هوای نیازمندان را داشته باشیم، قرض‌الحسنه‌ها و خیریه‌ها را تقویت کنیم و سبک انفاق و دستگیری از ضعفا را که در اربعین و ایام محرم تجربه کردیم، در زندگی جاری کنیم.

این استاد حوزه علمیه پنجمین وظیفه را مجاهدت در عرصه‌های مختلف معرفی کرد و افزود: منتظر امام زمان (عج) باید پرکار باشد؛ در تولید، علم، کشاورزی و حتی در پرهیز از اسراف و مصرف‌گرایی باید مجاهدانه عمل کند.