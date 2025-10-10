به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، در این رویداد که تجربه برگزاری آن برای سومین سال پیاپی از سوی اداره سلامت منطقه بدست آمده بود، شرکت کنندگان از محلات هجده گانه با تشکیل تیمهایی متشکل از پدر بزرگ، مادر بزرگ، فرزند و نوه با محوریت موضوعات تفکیک پسماند از مبداء، حمل و نقل عمومی، فضای سبز، احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی و کانون خانواده دیوار نگاره‌ای را نقاشی و در معرض دید عموم قرار دادند.

هیأت داوران رویداد نیز پس از ارزیابی به تعداد ۱۸ خانواده از محلات مختلف منطقه تندیس، لوح یادبود و هدایای نقدی اهدا کرد.