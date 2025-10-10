به دنبال فراخوان حزب مذهبی تحریک لبیک پاکستان برای برگزاری تظاهرات به سوی پایتخت، فضای اسلام‌آباد و شهر مجاور آن راولپندی به شدت امنیتی شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، گزارش‌ها حاکی است اینترنت تلفن‌های همراه در هر دو شهر اسلام آباد و راولپندی تا اطلاع ثانوی قطع شده و نیرو‌های امنیتی با استفاده از کانتینر‌ها مسیر‌های ورودی و خیابان‌های اصلی را مسدود کرده‌اند.

همچنین ورود به پایتخت به طور کامل بسته شده و تردد وسایل حمل‌ونقل عمومی نیز در این شهر ممنوع اعلام شده است.

طبق اعلام مقام‌های انتظامی، قانون منع تجمع در اسلام‌آباد و راولپندی به اجرا درآمده است؛ بر اساس این قانون اجتماع بیش از پنج نفر ممنوع است.

این اقدامات در حالی انجام می‌شود که نیرو‌های امنیتی پاکستان طی ۴۸ ساعت گذشته در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب، درگیری‌های شدیدی با طرفداران تحریک لبیک داشته‌اند.

در این درگیری‌ها گزارش‌هایی از بازداشت و زخمی شدن ده‌ها نفر منتشر شده است.

گروه تحریک لبیک پیش‌تر فراخوانی برای تظاهرات علیه اسرائیل در مقابل سفارت آمریکا در اسلام‌آباد صادر کرده بود. هرچند هدف اعلامی این تظاهرات حمایت از فلسطین عنوان شده، اما سابقه خشونت‌آمیز و رفتار‌های پرتنش هواداران این گروه در تجمعات گذشته باعث شده دولت و نهاد‌های امنیتی تدابیر شدید حفاظتی در پایتخت اتخاذ کنند.