رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه جنگ امروز، نبرد روایتها و افکار عمومی است گفت: نبرد کنونی با رژیم صهیونیستی، جنگی چندلایه و پیچیده با ابعاد اقتصادی، سایبری و رسانهای است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام محمد قمی شامگاه پنجشنبه در نشست تخصصی «اتحاد مقدس» در گرگان با تأکید بر اینکه حفظ اتحاد، بزرگترین مؤلفه قدرت ملی است، افزود: اتحاد مقدس» ریشه در تعالیم آسمانی دارد و از اولویتهای اصلی کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به نقش تاریخی امام خمینی (ره) در ایجاد وحدت، گفت: وحدت، هنر بزرگ امام راحل بود و امروز نیز باید این اصل را سرلوحه امور قرار دهیم.
وی هشدار داد: با وجود آمادگیهای نظامی بیسابقه کشور، اگر دشمن با روشهای تبلیغی هوشمندانه، روحیه پیروزی را از مردم بگیرد، این توان نظامی به تنهایی کارساز نخواهد بود.
قمی با تأکید بر اهمیت جنگ روایتها، اظهار کرد: تقویت حس پیروزی در مردم از آمادگی نظامی اولویت دارد.
وی افزود: درگیری ما با دشمنان ریشه در تعارض بنیادین با اصول قرآنی دارد و این نبرد، بیش از آنکه به خباثتهای ظاهری دشمن مربوط باشد، به تضاد با معارف الهی بازمیگردد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی همچنین از ماههای رجب، شعبان و رمضان به عنوان فرصتی برای دعوت مردم به صبر و آرامش قرآنی در برابر چالشهای پیش رو یاد کرد.
حجتالاسلام قمی اتحاد را امری قدسی و توصیهای قرآنی دانست و بر لزوم نهادینهسازی آن به عنوان اراده الهی در جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به اشتراکات دینی میان مسلمانان، از جمله پیامبر، نماز، مسجد و کتاب آسمانی واحد، گفت: این اشتراکات، پایهای محکم برای تقویت وحدت است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به جنگ روانی و رسانهای دشمن، بر ضرورت جهاد تبیین تأکید کرد و افزود: نباید اجازه دهیم روحیه مردم تضعیف شود. جهاد تبیین، وظیفه اهل قلم و سخن است تا با تحلیل دقیق و روایت درست، حقیقت را برای مردم روشن کنند.
وی همچنین از علما دعوت کرد تا با مشارکت فعال در این مسیر، به ساخت جامعهای مقاوم، باانگیزه و مؤمن کمک کنند.
قمی با اشاره به نقش نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، خواستار نگاهی بلندمدت و روشن به مسائل جامعه شد تا جامعهای صبورتر، معنویتر و قرآنیتر شکل گیرد.
حجتالاسلام سیدمحسن طاهری، نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری هم در این مراسم با تأکید بر نقش محوری روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی، خواستار فعالتر شدن این قشر در هدایت جامعه شد.
وی اظهار کرد: همراهی علما با امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، عامل اصلی پیروزی انقلاب بود.
دیگر نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری هم با اشاره به اهمیت تبلیغات دینی در حفظ ارزشهای انقلاب، خواستار تقویت نقش علما در آموزش و تبلیغ شد.
آخوند غراوی، سازمان تبلیغات اسلامی را یکی از حساسترین ارکان انقلاب دانست و از حضور علمای برجسته در این نشست ابراز خرسندی کرد.
حجتالاسلام گرزین، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی گلستان، نیز با اشاره به تحولات سریع منطقهای و جهانی، بر ضرورت شناخت نیازهای لحظهای و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه تأکید کرد.