به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی از افزایش ابرناکی، وزش باد و رگبار پراکنده از امشب جمعه در مازندران خبر داد.

نوروزیان گفت: هوای گرم پاییزی امروز جمعه ۱۸ مهر در مازندران ادامه دارد و به همین علت، احتمال آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان وجود دارد بنابراین مردم و مسافران از روشن کردن آتش در مناطق جنگلی خودداری کنند و در صورت روشن کردن آتش، هنگام ترک محل، آتش را خاموش کنند.

وی با بیان اینکه از امشب به تدریج شاهد وزش باد نسبتاً شدید، افزایش ابرناکی و رگبار پراکنده در استان خواهیم بود افزود: از امشب تا عصر شنبه ۱۹ مهر ضمن کاهش دما در مناطق ساحلی و جلگه‌ای تا میان‌بندها، بارش پراکنده داریم و از اواخر شنبه کاهش ناپایداری را در استان داریم. بر اساس این پیش‌بینی، در روز یکشنبه ۲۰ مهر موقتاً جو استان نسبتاً پایدار می‌شود و آسمان صاف و آفتابی را خواهیم داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: دوباره از روز دوشنبه ۲۱ مهر به تدریج وزش باد و افزایش ابر را در استان خواهیم داشت و از بعدازظهر این روز تا اواخر وقت سه شنبه ۲۲ مهر هوای استان مازندران ابری و بارانی خواهد بود

.بگفته نوروزیان دریا از بعدازظهر امروز جمعه مواج می‌شود و برای فعالین‌های دریایی مناسب نیست.

وی خاطر نشان کرد: دیروز قراخیل قائم شهر و پل سفید با ۳۱ درجه گرمترین و صبح امروز بلده با ۶ درجه خنک‌ترین مناطق استان بودند.