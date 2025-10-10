به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور آب و فاضلاب بردسکن گفت: در پی بروز تنش‌ های آبی، کم‌ فشاری و گاهی قطع آب در تابستان‌ های گذشته، ساخت مخزن بزرگ ذخیره آب با پیگیری‌ های مستمر فرماندار و تأمین اعتبار لازم در دستور کار قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی، عملیات اجرایی آن آغاز شد.

محمد صادقی افزود: این طرح با اعتبار بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال و با مشارکت شرکت پیمانکار بومی «ارم گستر رضوان» اجرا می‌ شود و طبق برنامه‌ ریزی، تا یک سال آینده به بهره‌ برداری خواهد رسید.

وی گفت: ارتقاء ظرفیت ذخیره‌ سازی آب شرب، تأمین پایدار آب بهداشتی برای جمعیت ۳۵ هزار نفری شهر، افزایش تاب‌ آوری شبکه آبرسانی در فصول گرم و پرمصرف، پشتیبانی از توسعه شهری با زیرساخت‌ های مطمئن، بهبود کیفیت و فشار آب در مناطق هدف و ارتقاء کارایی و پایداری شبکه توزیع آب از اهداف ساخت این مخزن ۵ میلیون لیتری است.

مدیر امور آبفا همچنین گفت: برای اصلاح بخشی از شبکه فرسوده توزیع آب با هدف کاهش هدررفت آب و جلوگیری از کنده‌ کاری‌ های مکرر در معابر شهری با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری برنامه ریزی لازم شده است.

صادقی از مشترکان خواست: با توجه به شرایط خشکسالی و محدودیت منابع آب شیرین، همچنان در مصرف بهینه آب مشارکت داشته باشند و یاریگر مجموعه آبفا در ارائه خدمات بهتر باشند.