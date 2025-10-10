پخش زنده
امروز: -
منابع خبری اعلام کردند که به فاصله کمی از تایید توافق آتش بس غزه از سوی کابینه رژیم صهیونیستی، این رژیم به شکل گسترده آتشبس را نقض کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری شهاب ، در حالی که تنها چند ساعت از اجرای رسمی توافق آتشبس در نوار غزه پس از تایید این توافق توسط کابینه رژیم صهیونیستی میگذرد، منابع خبری از نقض این توافق توسط ارتش اشغالگر صهیونیستی و انجام چندین حمله در مناطق مختلف نوار غزه خبر میدهند.
به گزارش خبرگزاری الجزیره، جنگندههای اسرائیلی بامداد جمعه مناطقی در شمال شهر خانیونس در جنوب نوار غزه را هدف قرار دادند. همزمان توپخانه ارتش اشغالگر نیز مواضعی را در همان منطقه زیر آتش گرفت.
الجزیره از تداوم حملات در شرق شهر غزه نیز خبر داد و اعلام کرد که علاوه بر بمباران هوایی و آتش توپخانه، بالگردهای نظامی رژیم صهیونیستی نیز اقدام به تیراندازی در مناطق شرقی شهر کردهاند.
همچنین قایقهای جنگی اسرائیلی بهسوی ساحل غربی غزه در امتداد خیابان الرشید، در نزدیکی محور نتساریم در مرکز نوار غزه، شلیکهایی انجام دادند.
به دنبال این حملات، دفاع مدنی غزه از ساکنان خواست که به مناطق تحت اشغال نظامیان اسرائیلی برنگردند تا عقب نشینی به طور رسمی انجام شود.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که نظامیان این رژیم درغزه به زودی به منطقه زرد مورد توافق عقب نشینی خواهند کرد.