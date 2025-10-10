به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیضا گفت: طرح مهر درمان با هدف ارتقاء سطح سلامت و رفاه حال بیماران با حضور ۹ مختصص در شهرستان بیضاء اجرا شد.

دکتر صمیمی افزود: در این طرح که به همت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام می‌شود تعدادی از پزشکان متخصص با استقرار در بیمارستان حضرت قمر بنی هاشم و مرکز خدمات جامع سلامت شهر بیضاء بیماران را معاینه و درمان می‌کنند.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیضا بیان کرد: این طرح که تاکنون در این شهرستان سومین بار است که انجام شده بیش از هزار بیمار معاینه شده‌اند.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.