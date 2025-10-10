به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۸ نشانگر هوای «ناسالم» است و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۲۲ گویای آلوده بودن هوا و شرایط «ناسالم» است.

سعید محمودی افزود: هم اکنون کیفیت هوای ۲۱ منطقه مشهد در شرایط «ناسالم» و آلوده قرار دارد و شاخص کیفیت هوا در ۲ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت، «سالم» است.

وی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌ های خودمراقبتی تاکید کرد: بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای هوای آلوده باید از تردد غیر ضروری در سطح کلانشهر مشهد خودداری کنند.

قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۰ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان است.