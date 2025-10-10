پخش زنده
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز میزان مصرف بنزین در منطقه اهواز در نیمه نخست امسال را بیش از یک میلیارد لیتر اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون با اشاره به مصرف بیش از یک میلیارد لیتر بنزین در نیمه نخست امسال در منطقه اهواز، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹.۵ درصد افزایش نشان میدهد.
وی افزود: در این مدت مقداری بیش از ۸۱ میلیون متر مکعب سوخت CNG نیز به مصرف رسیده که معادل صرفه جویی همین میزان بنزین است.
ایدون به توزیع فرآورده CNG در منطقه از سوی ۶۶ باب جایگاه اشاره و اظهار کرد:
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز تاکید کرد: با توجه به نقش جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی و CNG در خدمترسانی مطلوب به مردم و با هدف کاهش ازدحام و شلوغی جایگاهها، صرفهجویی در مصرف سوخت و اشتغالزایی، احداث جایگاهها در کلانشهر اهواز و شهرستانهای تابعه در دستور کار منطقه قرار دارد.