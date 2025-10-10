به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، رسانه‌های محلی افغانستان امروز اعلام کردند: یک بازار محلی در شهرستان " برمل " از توابع استان پکتیکا هدف بمباران ارتش پاکستان قرار گرفت که براثر آن دست‌کم ده مغازه تخریب شد.

گفته می‌شود این حمله هوایی تلفات جانی در پی نداشت. مسئولان امنیتی افغانستان هنوز در این باره واکنش نشان نداده‌اند. شب گذشته نیز شهر کابل هدف حمله هوایی قرار گرفت که گفته می‌شود هدف از آن، سران تحریک طالبان پاکستان بود. سخنگوی حکومت افغانستان گفته است تحقیقات در این باره جریان دارد.

در همین حال وزیر دفاع پاکستان روز گذشته با لحنی هشدارآمیز خطاب به کابل اعلام کرده بود که «صبر اسلام‌آباد در برابر تروریسم به پایان رسیده» و هر طرفی که به تروریست‌ها پناه دهد «باید پاسخگو باشد» از شب گذشته گزارش‌هایی تأییدنشده از کشته شدن «نور ولی محسود» سرکرده گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان (TTP) در حمله‌ای هوایی در کابل منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، برخی منابع امنیتی مدعی‌ شده اند که نیروی هوایی پاکستان شب گذشته علیه مواضع تروریستی در خاک افغانستان عملیات انجام داده است، اما تاکنون هیچ منبع رسمی در اسلام‌آباد یا کابل انجام این حمله و خبر هلاکت «نور ولی محسود» را تأیید نکرده است.



هم‌زمان سخنگوی ارتش پاکستان از برگزاری یک نشست خبری فوق‌العاده در ظهر امروز (جمعه) خبر داده است؛ اقدامی که بر شدت گمانه‌زنی‌ها درباره تحرکات تازه اسلام‌آباد در مقابله با تروریسم و احتمال انجام این حمله افزوده است.

«خواجه محمد آصف» وزیر دفاع پاکستان روز گذشته در نشست مجلس ملی تاکید کرده بود که اسلام‌آباد باید به مقامات افغانستان صراحتاً اعلام کند استفاده از خاک افغانستان برای انجام حملات علیه پاکستان دیگر قابل‌تحمل نیست.

وی همچنین از برنامه اعزام هیئتی از پاکستان به کابل برای ابلاغ این پیام خبر داد.

در صورت تایید رسمی خبر هلاکت «نور ولی محسود» که از سال ۲۰۱۸ رهبری تحریک طالبان پاکستان را بر عهده دارد، می‌تواند نقطه عطفی در راهبرد ضدتروریستی اسلام‌آباد و پیامی روشن به کابل درباره پیامدهای پناه دادن به عناصر مسلح باشد.