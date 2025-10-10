به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۸ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های امروز روسیه

«کامرسانت»

⁃ کرملین اعلام کرد آماده است از اعطای جایزه نوبل صلح به ترامپ حمایت کند.

⁃ نشریه پولیتیکو توضیح داد که چگونه گذشته نازیستی آلمان مانع مبارزه این کشور با پهپاد‌ها می‌شود

⁃ ترامپ اعلام کرد امضای رسمی طرح صلح میان اسرائیل و حماس در مصر انجام خواهد شد

⸻—

«نیزاویسیمایا گازیتا»

⁃ کی‌یف تهدید کرد که زیرساخت‌های روسیه را نابود خواهد کرد.

⁃ ترامپ از توافق با فنلاند برای ساخت ۱۱ یخ‌شکن خبر داد

⁃ الکسی میلر: صادرات گاز روسیه به آسیای مرکزی طی هشت ماه ۱۵ درصد افزایش یافته است

⸻——

«راسیسکایا گازیتا»

⁃ ترامپ اعلام کرد برای دستیابی به توافق در مورد اوکراین «فشار‌ها را افزایش می‌دهد».

⁃ به گزارش رویترز، ایالات متحده قصد دارد عبور خطوط هوایی چین از حریم هوایی روسیه در پرواز به یا از آمریکا را ممنوع کند

⁃ ترامپ اعلام کرد آماده همکاری با ایران است

⸻———

«ایزوستیا»

⁃ سامانه‌های پدافند هوایی روسیه شب گذشته ۲۳ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند.

⁃ حماس اعلام کرد تضمین‌هایی از ایالات متحده و میانجی‌ها درباره پایان جنگ در غزه دریافت کرده است

⁃ ایالات متحده تحریم‌های جدیدی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران اعمال کرد

—————

«ار-ب-کا»

⁃ نماینده حماس گفت: ۲۵۰ زندانی فلسطینی که به حبس ابد محکوم شده‌اند از زندان‌های اسرائیل آزاد خواهند شد.

⁃ تصمیم گرفته شد که نشست سران روسیه و کشور‌های عربی به دلیل مرحله فعال اجرای طرح ترامپ درباره غزه به تعویق بیفتد

پوتین: گروسی به آمادگی ایران برای حل مسئله برنامه هسته‌ای اشاره کرد

عناوین روزنامه ها و خبرگزاری های چین امروز جمعه

شینهوا



تبریک شی به کیم در 80مین سالگرد تاسیس حزب کار کره شمالی



افتتاحیه نشست رهبران جهانی در مورد زنان با حضور و سخنرانی رئیس جمهور چین در پکن



توافق آتش بس اسرائیل و حماس امید شکننده ای را پس از خونریزی 2 ساله در غزه فراهم می کند



چین در حال تبدیل شدن به یک مرکز نوآوری جهانی



وزیر خارجه چین خواستار همکاری قوی تر چین و ایتالیا برای پیشبرد صلح جهانی و توسعه شد



مراسم شعله ور کردن کشعل 15مین بازی ملی چین در گوانگژو



ایران می گوید که همیشه از گام هایی برای پایان دادن به درگیری غزه حمایت می کند



آتش بس غزه چه تاثیری بر حوثی های یمن خواهد داشت ؟



ایران نمایندگان اتحادیه اروپا را به دلیل ادعاهای ضد تهران احضار کرد



کمک نظامی ایالات متحده به اسرائیل از زمان درگیری غزه به 21 میلیارد دلار رسید

========================

گلوبال تایمز

اقتصاد تعطیلات چین؛ پویایی صنعت گردشگری و جلب اعتماد جهانی



برزیل صادرات سویا و گوشت گاو به چین را در میان روابط تجاری نزدیک تر گسترش می دهد



شی به کیم در 80مین سالگرد تاسیس حزب کار کره شمالی تبریک گفت



کاهش قیمت جهانی طلا به دنبال اطمینان اقتصادی است



وزارت امنیت دولتی چین یک شرکت تایوانی را عامل اقدامات جدایی طلبانه معرفی کرد



سقوط جنگنده میگ 31 در منطقه لیپتسک روسیه



نخست وزیر چین می گوید چین آماده است تا ارتباطات استراتژیک با کره شمالی را تقویت کند



انجمن ملی بسکتبال (NBA) اولین بازی های چین را از سال 2019 در ماکائو برگزار می کند



==========================

سی جی تی ان



چین شش پیشنهاد درباره قانون مداری بین‌المللی و تقویت حکمرانی جهانی مطرح کرد



نخست وزیر چین: پکن آماده تقویت تبادلات راهبردی با کره شمالی است



با تصویب توافق در کابینه اسرائیل؛ آتش‌بس وارد فاز اجرایی شد



آیین روشن کردن مشعل پانزدهمین بازی‌های سراسری چین برگزار شد



آمریکا برای نظارت بر آتش بس نیرو به اسراییل اعزام می کند



دبیرکل سازمان ملل از توافق غزه به عنوان مسیری به سوی تشکیل کشور فلسطین استقبال کرد



توضیح وزارت بازرگانی چین درمورد کنترل صادرات مواد معدی نادر



شی جین‌پینگ هشتادمین سالگرد تأسیس حزب کارگران کره شمالی را به کیم جونگ اون تبریک گفت



حضور رهبر چین در نشست جهانی زنان



سخنگوی وزارت خارجه چین: امیدواریم آتش‌بس دائمی هرچه زودتر در غزه تحقق یابد



امضای توافق همکاری استراتژیک میان پوتین و امامعلی رحمان



تکذیب تماس عراقچی با ویتکاف



درآمد بیش از 1.8 میلیارد یوانی گیشه سینمای چین در تعطیلات روز ملی



===================================

چاینا دیلی



اتحاد دوباره چین وتایوان، تنها راه پیش رو



شاخص شانگهای به بالاترین سطح 10 سال گذشته رسید



پکن ، رم از تجارت آزاد استقبال می کنند



ذخایر فارکس به بالاترین سطح در یک دهه رسید



نویسنده مجارستانی برنده جایزه نوبل ادبیات 2025 شد



اسرائیل طرح صلح را تصویب کرد ، جامعه بین المللی از "مرحله اول" آتش بس استقبال کرد



چین کنترل صادرات موادمعدنی نادررا سخت ترمی کند



تاثیر کاهش صادرات سویا آمریکا به چین . کشاورزان سویا خواستار کمک ملی دولت شدند



=============================

روزنامه مردم



رئیس جمهور چین 80مین سالگرد تاسیس حزب کار کره شمالی را تبریک گفت



افزایش سفر گردشگران چینی به اروپا در تعطیلات عید پاییزه



شی در مراسم افتتاحیه نشست رهبران جهانی در مورد زنان شرکت خواهد کرد



نخست وزیر چین : آماده ایم ارتباطات استراتژیک با کره شمالی را تقویت کنیم



ترامپ پیشنهاد اخراج اسپانیا از ناتو را داد



هیچ تلفاتی پس از زلزله 5.4 ریشتری در سیچوان چین گزارش نشده است



مهمترین عناوین رسانه‌ها و روزنامه‌های هند - هجدهم مهر

شبکه خبری ایندیا تودی یا آج تک:

-وحشت پاکستان؟ حملات در افغانستان همزمان با اولین سفر وزیر طالبان به هند

زمان حمله پاکستان که با هدف سرکوب نور ولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان، انجام شد، با اولین سفر وزیر امور خارجه طالبان به هند همزمان بود. آیا پاکستان از اقدامات هند در افغانستان نگران است؟

-انفجار‌ها پایتخت افغانستان را لرزاند/ پایگاه‌های تحریک طالبان هدف قرار گرفت

-زلزله ۷.۶ ریشتری فیلیپین را لرزاند/ هشدار سونامی صادر شد

-آمریکا گزارش‌ها را تکذیب کرد: هیچ موشک جدیدی به پاکستان تحویل داده نشده، فقط پشتیبانی می‌شود. سفارت تأکید کرد که چنین اعلان‌های قراردادی در تدارکات دفاعی ایالات متحده امری عادی است و از هرگونه سوء تعبیر از این اصلاحیه به عنوان افزایش قابلیت هشدار داد.

-اورست، اورست را پیدا نکرد: یک هندی این کار را کرد و تاریخ او را فراموش کرد

-خواجه آصف به طالبان در مورد حمله شبه‌نظامیان به پاکستان هشدار داد: دیگر بس است. خواجه آصف فاش کرد که مقامات پاکستانی سه سال پیش در سفری به کابل، مسئله شبه‌نظامیان فرامرزی را مستقیم با طالبان افغانستان مطرح کرده بودند، اما نگرانی‌های آنها با تضمین‌های مبهمی رو‌به‌رو شد

-بعید است ترامپ نوبل ۲۰۲۵ را دریافت کند، اما احتمال دریافت جایزه ۲۰۲۶ را رد نکنید. ترامپ خود را برای پایان دادن به ۶ تا ۷ درگیری، از جمله درگیری بین هند و پاکستان، شایسته تقدیر دانسته است. او بیشتر این قطعنامه‌ها را به دیپلماسی شخصی خود نسبت داده است. با این حال، بزرگترین دلیل اینکه ترامپ این جایزه را دریافت نخواهد کرد چیز دیگری است.

روزنامه هندو:

-کابینه اسرائیل «طرح کلی» توافق حماس برای آزادی گروگان‌ها را تصویب کرد. به نظر می‌رسد طرفین بیش از هر زمان دیگری به پایان جنگی که ده‌ها هزار فلسطینی را کشته، بخش بزرگی از غزه را به ویرانه تبدیل کرده و ده‌ها گروگان، زنده و مرده، در غزه بر جای گذاشته، نزدیک شده‌اند.

-مقامات پس از درگیری ناواراتری در گجرات، ۱۸۶ ملک را با بولدوزر تخریب کردند

-طالبان انفجار در نزدیکی ساختمان‌های دولتی در کابل را بررسی می‌کند

-رئیس جمهور تایوان از سامانه دفاع هوایی «تی-دوم» برای مقابله با تهدید چین رونمایی کرد.

-یک ماه پس از اعتراضات نسل زد، نپال با مسیر دشواری برای اصلاحات دموکراتیک روبروست

-هند قرارداد ۳۵۰ میلیون پوندی برای خرید موشک با انگلیس امضا کرد

-تعداد کشته‌شدگان شربت سرفه در ایالت مادیا پرادش به ۲۲ نفر رسید، وزیر بهداشت موهان یاداو می‌گوید تامیل نادو «همکاری نمی‌کند»

روزنامه ایندین اکسپرس:

-یک سال قبل از مرگ و میر ناشی از شربت سرفه، CAG کمبود آزمایش مواد مخدر در تامیل نادو را گزارش کرده بود

-انتقاد تند زن استرالیایی از هندی‌ها در ملبورن به دلیل ریختن زباله، واکنش‌های تندی را برانگیخت: "شما خوک‌های کثیفی هستید"

-پلیس نیویورک در برانکس آمریکا هدف گلوله قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد

-چرا دهلی نو در حال افزایش تعامل با طالبان افغانستان است؟

-با کاهش شدید کیفیت هوا، ده روز مانده به جشن دیوالی، شاخص کیفیت هوا در دهلی به رده «آلوده متوسط» افزایش یافت

-حقوق ۳۵ کارمند دولتی در غازی‌آباد به دلیل بازخورد منفی در پورتال عمومی متوقف شد

تیتر اخبار مهم روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های امروز پاکستان

«داون»

- فراخوان تظاهرات حزب تحریک لبیک به سمت اسلام آباد/ فضای پایتخت امنیتی و سرویس اینترنت قطع شد

- عمران خان: پرونده موسوم به «توشه خانه ۲» انتقام سیاسی علیه من است

- ارتش پاکستان ۳۰ تروریست از عوامل حمله به نیرو‌های امنیتی این کشور را در منطقه اوراکزئی به هلاکت رساند

- سخنگوی ارتش پاکستان امروز یک نشست خبری فوق العاده در پیشاور برگزار می‌کند

«هم نیوز»

- سخنگوی دولت موقت طالبان افغانستان وقوع انفجار در کابل را تایید کرد/ ماهیت انفجار در حال بررسی است

- قانون منع رفت و آمد در سراسر ایالت پنجاب پاکستان اعمال شد

- نخست وزیر پاکستان: به تروریست‌های فتنه الخوارج اجازه جولان دهی در کشور را نمی‌دهیم

- تشدید قوانین مقابله با آلودگی هوا در ایالت پنجاب/ کشاورزان حق آتش زدن ضایعات را ندارند

«دیلی جنگ»

- ۲ تروریست تحت تعقیب در عملیات پلیس در شهر پیشاور کشته شدند

- حماس: امروز آغاز آتش بس را اعلام می‌کنیم

- وزیر دفاع پاکستان: صبر ما برای حملات فرامرزی تروریستی از خاک افغانستان لبریز شده است

- حکمران ایالت خیبرپختونخوا: هیچگونه استعفایی از سوی علی امین گنداپور سروزیر ایالت دریافت نکرده‌ام

- رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان: از حماس و تصمیماتش کاملا حمایت می‌کنیم

مهمترین خبرهای رسانه های امروز فرانسه