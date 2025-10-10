نظام بانکی به بخش کشاورزی کم توجه است
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس نشست اعضای این فراکسیون با مدیرعامل بانک کشاورزی را که با محور چالشهای تأمین مالی بخش کشاورزی برگزار شد، تشریح کرد.
به نقل از خانه ملت، پیمان فلسفی اظهار داشت: در این جلسه، مسائل و چالشهای تأمین مالی بخش کشاورزی و راهکارهای تقویت نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و صادرات محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، گزارشی از عملکرد بانک کشاورزی در حوزه اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان ارائه شد و وضعیت اجرای احکام برنامه هفتم و موانع موجود در مسیر حمایت بانکی از کشاورزان نیز مورد بحث قرار گرفت.
وی افزود: بانک کشاورزی با بیش از ۶ هزار شعبه در سراسر کشور و حدود ۶۰۰ شعبه روستایی، ۶۰ درصد از کل تسهیلات بخش کشاورزی را به تولیدکنندگان اختصاص میدهد؛ با این حال، سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۲ تنها ۶.۳ درصد بوده و در سال ۱۴۰۳ به ۵.۸ درصد کاهش یافته است. این ارقام نشاندهنده مظلومیت بخش کشاورزی در نظام اعتباری کشور است. با وجود آنکه طبق احکام برنامه ششم، بانکها مکلف به افزایش سهم تسهیلات بخش کشاورزی بودهاند، این تکلیف بهدرستی اجرا نشده است. در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، رشد تسهیلات کشاورزی یکی از شاخصهای اصلی پیشرفت اقتصادی محسوب میشود.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر با اشاره به ضرورت بهرهگیری از تجربه سایر بانکها افزود: برخی بانکها مانند بانک تجارت، طرحهایی نظیر «کشت نو» را اجرا کردهاند که نوعی حمایت از تولید و تأمین مالی کشاورزان محسوب میشود. بانک کشاورزی نیز طرحهای مؤثری مانند «پالیز» دارد، اما لازم است با برنامهریزی دقیقتر، زمینه افزایش صادرات محصولات کشاورزی در مقایسه با گذشته و کشورهای رقیب فراهم شود. توسعه خطوط اعتباری صادراتی (السی) از دیگر شاخصهای پیشرفت در بخش کشاورزی است. هرچه گشایش این خطوط از سوی بانک کشاورزی بیشتر شود، حمایت از تولید و صادرات نیز مؤثرتر خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت حمایتهای ویژه از عشایر افزود: اگر بانک کشاورزی پیشنهادات مشخصی در این زمینه داشته باشد، ما آمادهایم در بودجه سال ۱۴۰۵ حمایتهای لازم را اعمال کنیم. در برخی کشورها، نظام بانکی با کاهش نرخ سود به حداقل، از کشاورزی حمایت میکند. بسیاری از مشکلات اقتصادی ریشه در نرخهای سود بالا دارد. پیشنهاد ما این است که اجرای ایده بهره بانکی صفر از بخش کشاورزی آغاز شود. بخش کشاورزی با این نرخ سودها بازدهی ندارد و در شرایط خشکسالی و ناترازیهای موجود، توان رقابت نخواهد داشت؛ بنابراین باید در این زمینه طرحی نو تدوین و اجرا شود.
در این نشست، به بدهی حدود چهارصد هزار کشاورز به بانک کشاورزی اشاره شد، درخواست اختصاص اعتباری در بودجه برای بخشودگی این بدهیها مطرح شد، این اقدام میتواند زمینه بهرهمندی دوباره کشاورزان از خدمات بانکی و آثار اجتماعی مثبتی را به همراه داشته باشد. در پایان، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا با قدردانی از مدیران و اعضای هیئتامنای بانک کشاورزی ابراز امیدواری کرد: با بهرهگیری از پیشنهادات مطرحشده و گسترش همکاریها، حمایتهای لازم از بانک کشاورزی، کشاورزان و عشایر بهطور مؤثر انجام شود و زمینه بهبود وضع بخش کشاورزی و اقتصاد کشور فراهم آید.