به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آلودگی هوا آبادان و خرمشهر را در وضعیت نارنجی آلودگی هوا قرار داد.

براساس داده‌های سامانه کیفی هوا، شهر‌های اندیمشک با ۱۳۷، بهبهان ۱۳۶، خرمشهر ۱۲۳، شادگان ۱۲۲، ملاثانی ۱۱۹، شوش ۱۱۵، دزفول ۱۱۲، باغملک ۱۱۰، آغاجاری ۱۰۵، آبادان ۱۰۲ در وضعیت نارنجی و ناسالم هوا برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌دهند که شاخص کیفی هوا، امروز، جمعه ۱۸ مهرماه با قرارگرفتن روی عدد ۲۹۷ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفته است، همچنین هویزه با ۱۵۸، شوشتر ۱۵۶، دشت آزادگان ۱۵۵ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار دارند.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.