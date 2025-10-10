به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، با هماهنگی فرمانداری شهرستان بهمئی و بخشداری سرآسیاب یوسفی گروه سلامت جامعه پزشکی خیر با اعزام به بخش کمتر برخوردار سرآسیاب یوسفی به مردم این بخش در حوزه‌های بهداشتی و درمانی ارائه کردند.

بخشدار سرآسیاب یوسفی شهرستان بهمئی گفت: این گروه پزشکی در این سفر به بیش از ۵۰۰ نفر از اهالی این بخش خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه‌های مختلف ارائه کردند.

سلمان ارنواز با بیان اینکه خدمات این گروه سلامت بصورت رایگان به مردم ارائه شد، افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه بهداشتی و تغذیه سالم، انجام اُمور بهداشتی و درمانی، آشنایی با بیماری دیابت، توزیع بسته‌های دارویی و ویزیت رایگان، تست فشار و قند خون، ارائه مشاوره پزشکی در حوزه زنان و زایمان، انجام تست پاپ اسمیر و غربالگری سرطان رحم از دیگر برنامه‌های کاروان سلامت در این بخش بود.

ارنواز اضافه کرد: در قالب طرح خدمات دهی گروه سلامت پزشکی در روستا‌های کمتر برخوردار، پزشکان متخصص و عمومی، کارشناسان درمانی، ماما، پرستار، دارویار، پزشک روانشناس و اعصاب و روان ارائه می‌شود.

وی درمان رایگان، تحویل دارو به بیماران، ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی به مردم و دانش آموزان این منطقه را از دیگر برنامه‌های این گروه سلامت عنوان کرد و افزود: تا پایان امسال به بخش سرآسیاب یوسفی در شهرستان بهمئی خدمات درمانی رایگان ارائه می‌شود.