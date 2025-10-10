پخش زنده
هیئتی از مسئولان استان ایلام به منظور برنامهریزی و هماهنگی برگزاری بازارچه صنایعدستی در استان واسط عراق، امروز وارد این استان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این سفر، فرزاد شریفی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام به همراه معاونان اداره کل، میرزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام و قاضی زاهدی رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان ایلام حضور دارند.
هیئت فرهنگی اعزامی از ایلام ، مورد استقبال جعفر ملکشاهی فرماندار بدره کشور عراق قرار گرفت.
دیدار هیئت فرهنگی ایلام با مقامات عراق ، با هدف توسعه همکاریهای فرهنگی، گردشگری و اقتصادی بین دو استان هممرز ایلام و واسط انجام شد.