وزیر ورزش و جوانان امروز به مهاباد سفر کرد و در بدو ورود با خانواده شهید خلبان خالد حیدری دیدار داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، امروز به شهرستان مهاباد سفر کرد. وی در بدو ورود به میهمان‌خانه خانواده شهید خلبان خالد حیدری، نخستین شهید خلبان دوران دفاع مقدس، حضور یافت و با خانواده این شهید بزرگوار دیدار کرد. در این دیدار، استاندار آذربایجان غربی نیز وزیر را همراهی کرد.

در پی دیدار احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، با خانواده شهید خلبان خالد حیدری، وزیر ورزش با استقبال از درخواست خانواده این شهید والامقام، دستور داد تا یک سالن ورزشی در شهرستان مهاباد به نام شهید خالد حیدری احداث یا تجهیز و نامگذاری شود.

دنیامالی در این دیدار با اشاره به رشادت‌های شهید حیدری و دیگر شهدای دفاع مقدس گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت ایستادگی و جان‌فشانی شهدا و وحدت و یکپارچگی ملی، در عرصه‌های مختلف حرف برای گفتن دارد.

وی افزود: ادامه راه شهدا تضمین بقا و حفظ اقتدار کشورمان است و همه ما موظفیم این راه را با جدیت ادامه دهیم.

استاندار آذربایجان غربی هم در حاشیه این دیدار به اهمیت برگزاری مسابقات بین‌المللی ورزش زورخانه‌ای اشاره کرد.

هفتمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا با حضور ۱۷ کشور در بالاترین سطح کیفی در ارومیه برگزار شد و وزیر ورزش و جوانان نیز برای حضور در آیین افتتاحیه این مسابقات روز گذشته وارد استان شده بود.

از دیگر برنامه‌های سفر دنیامالی به مهاباد بازدید از ورزشگاه هشت هزار نفری آزادی و حضور در دریاچه سد مهاباد به منظور بازدید از روند اردوی تیم ملی قایقرانی اعلام شده است.