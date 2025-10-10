به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم با بصیرت و انقلابی آبادان و خرمشهر امروز جمعه هجدهم مهرماه همزمان با مردم همیشه در صحنه کشورمان در جمعه‌های بشارت نصر ، جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم مظلوم و بی دفاع غزه را محکوم کردند.

راهپیمایان، پس از اقامه نماز عبادی - سیاسی جمعه همگام با دیگر مردم در شهر‌های مختلف استان از جمله آبادان با سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی بر پیروزی مردم فلسطین و حماس تاکید کردند.

مرزنشینان غیور و دلاور بار دیگر حمایت خود را از مظلومان غزه اعلام و انزجار خود را از جنایات صهیونیست‌ها به گوش جهانیان رساندند.

نمازگزاران خرمشهری هم بعد از نماز جمعه با حضور در خیابان‌ها در راهپیمایی بشارت نصر شرکت کردند و پیروزی غزه را به مردم غزه و فلسطین تبریک گفتند.

راهپیمایان با در دست داشتن پرچم ایران در کنار پرچم فلسطین تاکید کردند؛ همه مردم دنیا دیدند که فلسطین و غزه با مقاومت پیروز شدند و این سبب گوشه گیری و شکست صهیونیست‌ها در جهان شد.