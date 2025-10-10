به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان؛ فارغ‌التحصیلان کشاورزی که با اتکا به دانش روز و تمرکز بر کشت گلخانه‌ای، چرخ اقتصاد یک استان را می‌گردانند داشته‌های علمی خود را عملیاتی می‌کنند.

در استان زنجان با توجه به توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و لزوم حمایت از کشاورزی نوین، این نوع تولید با افزایش عملکرد در واحد سطح، زمینه اشتغال‌زایی پایدار، ارتقای کیفیت محصولات و توسعه صادرات مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است

مدیر کل جهاد کشاورزی استان می‌گوید: محدودیت منابع آب و خاک و دیگر ملزومات بخش کشاورزی، کشت گلخانه‌ای را بهترین روش برای افزایش بهره وری در کنار صرفه‌جویی و تولید محصولات با کیفیت و صادرات‌محور کرده است.

به گفته‌ی کرامتی در حال حاضر ۱۶۰ واحد گلخانه‌ای تجاری و کوچک‌مقیاس در زنجان فعال است و سالانه ۴۷ هزار تن محصول از ۴۱ هکتار از گلخانه‌های استان برداشت می‌شود.