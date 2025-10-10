با هدف ترویج فرهنگ درست رانندگی، همایش موتورسیکلت سواران قانونمند در شهر آستانه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حاج قربان قاسمی راد پدرشهیدان والامقام علی و احمد قاسمی راد در شهرستان آشتیان به فرزندان شهیدش پیوست. شهید علی قاسمی راد درمنطقه عملیاتی جزیره مجنون و شهیداحمد قاسمی راد درمنطقه عملیاتی شلمچه به فیض شهادت رسیدند.
در راستای ترویج فرهنگ رانندگی قانونمند و ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، همایش موتورسیکلت سواران قانونمند در سالن اجتماعات شهرداری شهر آستانه برگزار شد.
همایش رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس در شازند برگزار شد.