استاندار لرستان گفت: برج امید یا ساختمان استانداری از پروژه‌های بسیار با اهمیت استان است که با پیگیری‌های صورت‌گرفته بزودی تکمیل و به طور کامل به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان در بازدید از پروژه ساختمان امید استانداری لرستان، با بیان اینکه این پروژه در دهه ۹۰ طراحی شده، اظهار کرد: بخش‌های عمده‌ای از سفت‌کاری این پروژه انجام شده بود ولی در طی مراحل اجرا با مشکلات و بی‌مهری‌هایی مواجه شد.

سید سعید شاهرخی خاطرنشان کرد: ما این پروژه را به‌عنوان یکی از پروژه‌های پیشران در استان می‌شناسیم و از سال گذشته تا امروز توجه ویژه‌ای به آن داشتیم و تحولات عمده‌ای در روند ساخت آن صورت گرفت.





استاندار لرستان تصریح کرد: خوشبختانه ساخت و تکمیل این پروژه رو به‌ اتمام است.

شاهرخی افزود: در ابتدا قصد داشتیم که دو سه‌طبقه آن را برای بخش‌هایی از مجموعه استانداری تکمیل کنیم ولی با توجه به اینکه تأمین منابع مالی لازم برای اجرای آن محقق شد و اقدامات خوبی نیز از سوی مشاور و شرکت پیمانکار، انجام گرفت، تصمیم گرفتیم که کل پروژه به‌زودی تکمیل و افتتاح شود.

به گفته استاندار لرستان، این پروژه اکنون به‌سرعت در حال اجراست و طی بازدیدی که از همه بخش‌های آن داشتیم، روند پیشرفت کار بسیار امیدوارکننده است.

وی گفت: امکانات و مصالح ساختمانی در کارگاه موجود است و فقط بخشی از عملیات اجرایی پروژه باقی‌مانده است و تصمیم داریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش گفت: این ساختمان که یک نماد حاکمیتی و یک ساختمان منحصر‌به‌فرد در بین ساختمان‌های اداری و استانداری‌های سراسر کشور است و بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا دارد و تمام امکانات و فضا‌های موردنیاز برای فعالیت‌های مختلف استانی در آن پیش‌بینی شده است.

شاهرخی افزود: شرایط مالی دولت سخت است، اما ما برای تأمین مالی پروژه‌های موجود از جمله این ساختمان، اقدام به تهیه اوراق اسلامی کردیم و دولت تضمین کرده که پول این اوراق را به بانک‌ها پرداخت کند.

وی ادامه داد: پول نقد این پروژه و ده‌ها پروژه دیگر در حساب استان موجود است و اعتبار لازم برای این پروژه و ده‌ها پروژه دیگر را ازطریق اوراق تأمین شده است.





شاهرخی با بیان اینکه اعتباری که از این محل دریافت گرفتیم ۶۳درصد پولی است که تا پایان سال باید از دولت می‌گرفتیم، گفت: این در حالی است که میانگین عملکرد استان‌های دیگر در این زمینه ۲۰ درصد است.

شاهرخی اضافه کرد: البته نگاه ما برای تأمین اعتبار پروژه‌ها صرفاً به اعتبارت دولتی نیست و حدود ۳۰ تا ۴۰ همت پروژه با تلاش بخش خصوصی در استان در حال اجراست.

وی گفت: با تلاش پیمانکار این پروژه و همه فعالان بخش خصوصی استان به‌مثابه یک کارگاه عمرانی، فعال است.