مشاور وزیر فرهنگ: رونمایی و نصب تندیس «وحشی بافقی»، ترویج فرهنگ تکریم مفاخر ملی و آشنایی نسل جوان با اندیشه و آثار وی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر شالویی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، در حاشیه مراسم رونمایی از تندیس «وحشی بافقی» در شهر یزد، هدف از اجرای این طرح را ترویج فرهنگ تکریم مفاخر ملی و آشنایی نسل جوان با اندیشه و آثار آنان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه ساخت و نصب تندیس مفاخر بلندپایه کشور یکی از اقدامات مهم فرهنگی در معرفی بهتر شخصیت‌های علمی و ادبی ایران است گفت: معرفی مفاخر از طریق آثار هنری نظیر مجسمه‌ها و نماد‌های شهری، نقش مؤثری در انتقال دانش، اندیشه و هویت فرهنگی ایرانیان به نسل امروز دارد.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران افزود: خوشبختانه با همکاری نهاد‌های فرهنگی استان یزد، شاهد نصب تندیس شاعر بزرگ «وحشی بافقی» در این شهر تاریخی هستیم و این اقدام، گامی ارزشمند در بزرگداشت مفاخر یزد و ایران اسلامی است.

شالویی همچنین از گشایش قریب‌الوقوع دفتر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در یزد خبر داد و اظهار امیدواری کرد:با راه‌اندازی این دفتر، زمینه برای ساخت و نصب تندیس‌های بیشتری از چهره‌های علمی، فرهنگی و هنری که دارای جایگاه ملی و بین‌المللی هستند، در یزد و شهرستان‌های اطراف فراهم شود.