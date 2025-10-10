به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، قائم‌ مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: آزمون انتخاب مشاوران خانواده امروز همزمان در ۱۱ استان کشور از جمله خراسان رضوی برگزار شد.

سیدامیر مرتضوی افزود: در این مرحله، بیش از ۶ هزار نفر از داوطلبان شرکت‌ کننده در سراسر کشور سنجیده می‌ شوند که ۶۰۰ نفر از آنان در خراسان رضوی حضور دارند.

مرتضوی اظهار داشت: ترکیب شرکت‌ کنندگان در این استان شامل حدود ۴۰۰ نفر از مشاوران مرد و ۲۰۰ نفر از مشاوران زن است که پس از طی مراحل آموزشی و ارزیابی، در چارچوب تعریف‌ شده‌ قانون حمایت خانواده و آیین‌ نامه مراکز مشاوره خانواده فعالیت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه ایجاد و گسترش مراکز صلح و سازش از مأموریت‌ های اصلی قوه‌ قضائیه در حوزه پیشگیری از آسیب‌ های اجتماعی است، هدف از برگزاری این آزمون را آماده‌ سازی نیروهای متخصص برای استقرار پایگاه‌ های اجتماعیِ حل اختلافات خانوادگی دانست.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: پایگاه‌ های اجتماعی حل اختلافات خانوادگی در کنار محاکم، مأموریت دارند تا در موضوعاتی چون طلاق، اختلافات زوج ها و تربیت فرزندان نقش فعالانه‌ تری در کاهش ناهنجاری‌ های اجتماعی ایفا کنند.

مرتضوی افزود: این طرح در امتداد سند تحول قضایی طراحی شده و با هدف ارتقای کارآمدی نظام مشاوره، تسهیل فرایند سازش، و تقویت اعتماد عمومی به ساختار عدالت اجتماعی در حال اجرا است.

به گفته وی، پیش‌ بینی می‌شود مراکز مشاوره خانواده جدید تا پایان سال جاری در بسیاری از شهرهای استان رسماً آغاز به کار کنند تا خط ارتباطی میان مردم و نظام قضایی در مسیر صلح و آرامش خانوادگی مستحکم‌ تر شود.