به گزارش خبرگزاری خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، با اهدای زمین از سوی خانواده شهید آسوده درآخرین روز از هفته فراجا، کلنگ ساختمان کلانتری بخش موگرمون بر زمین زده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان لنده گفت: ساختمان کلانتری بخش موگرمون در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع با زیربنای بیش از ۵۲۰ متر ساخته می‌شود.

سید فیض‌الله جهان‌دیده با بیان اینکه اعتبار ساخت این ساختمان بیش از ۲۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و سازمانی فراجا تأمین شده است افزود: امیدواریم ساختمان کلانتری بخش موگرمون در کمتر از شش ماه به بهره‌برداری برسد

فرماندار شهرستان لنده هم در این آئین کلنگ‌زنیگفت: امنیت یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی یک کشور است؛ لذا توجه به مباحث و زیرساخت‌های امنیتی یک امر لازم و ضروری است که هرچه هزینه کنیم سرمایه است.

سید محمد تقوی افزود: اقدام قابل‌تحسین خانواده معظم شهید آسودی در اهدای زمین به کلانتری بخش موگرمون یک اقدام حسنه و قابل‌تقدیر استو این امر حاکی از این است که همه خانواده‌های معظم شهدا همیشه با انفاق و جان و مالشان برای امنیت ایران اسلامی تلاش می‌کنند.

تقوی اضافه کرد: ارتقای زیرساخت‌هاب امنیتی در بخش‌های شهرستان لنده یکی از مسائل مهمی است که در سطح شهرستان به‌خصوص در جلسات شورای تأمین به طور مرتب دنبال می‌شود.