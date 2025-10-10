پخش زنده
امروز: -
وزیر ورزش و جوانان در بازدید از سد حسنلو نقده، پیشنهاد احداث پیست حرفهای روئینگ و کمپ تمرینی برای تیمهای ملی قایقرانی را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، صبح امروز جمعه ۱۸ مهرماه، از سد حسنلو در نقده بازدید کرد تا موقعیت مکانی اطراف آن را برای ایجاد یک کمپ و پیست تمرینی حرفهای برای تیمهای ملی قایقرانی و روئینگ بررسی کند.
پیشنهاد احداث این پیست از سوی محسن شادی، قهرمان اسبق روئینگ آسیا و جهان، به وزیر ورزش ارائه شد. دنیامالی با استقبال از این طرح، اظهار کرد که فضای اطراف سد توسط کارشناسان دفتر فنی و نظارت بر اماکن ورزشی وزارتخانه ارزیابی خواهد شد و در صورت مهیا بودن شرایط، تصمیمات جدی برای ساخت پیست به همراه اقامتگاه ورزشکاران اتخاذ میشود.
آذربایجان غربی با داشتن سدهای متعدد، به عنوان قطب اصلی قایقرانی و روئینگ ایران شناخته شده و ورزشکاران این رشته سالهاست تمرینات خود را پشت سدها انجام میدهند.
اجرای این طرح به ملیپوشان این امکان را میدهد که در پیستی مجزا و مناسبتر تمرین کنند و فضای تمرینی بهبود یابد. پیست پیشنهادی برای تمامی رشتههای قایقرانی نیز کاربرد خواهد داشت.