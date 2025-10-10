پخش زنده
آیین تشییع شهید ستوان سوم پاسدار مهدی مزینانیان با حضور قشرهای مختلف مردم ولایتمدار ،کارکنان یگانهای نظامی و انتظامی و مسئولان در شاهرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،پیکر مطهر شهید مزینانیان پس از تشییع از مقابل کانون جوانان بسیج شاهرود تا میدان امام خمینی (ره) این شهر به محله باغ زندان منتقل و پس از اقامه نماز در گلزار شهدا به خاک سپرده شد.
شهید مدافع امنیت استوار سوم پاسدار مهدی مزینانیان متولد ۲۰ تیر ۱۳۷۳ از پایوران تیپ ۱۲ قائم استان سمنان شانزدهم مهرماه در هنگام انجام مأموریت رزمی و بر اثر حادثه به فیض شهادت نائل آمد.