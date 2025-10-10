به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما؛ مهدی پیرصالحی با اشاره به توانمندی ماشین سازان داخلی در طراحی و ساخت خطوط تولید شرکت‌های دارویی، گفت: در ابتدا ماشین‌آلات داروسازی عمدتاً اروپایی بودند و سپس نمونه‌های چینی، هندی و آسیایی وارد شدند، اما اکنون صنایع ماشین‌سازی داخلی بسیاری از دستگاه‌های داروسازی را با کیفیت مناسب تولید می‌کنند.

گزارش از مهدی محمدزاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما