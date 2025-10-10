\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u061b \u062f\u0631 \u0628\u0633\u062a\u0647 \u00a0\u06cc\u06a9 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u06cc\u06a9 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646 \u060c \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0633\u0631\u067e\u0631\u0633\u062a \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0622\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u06cc \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0645\u0627\u062f\u0647 \u06f6\u06f6\u06f2 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646 \u0645\u062c\u0627\u0632\u0627\u062a \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u062c\u0631\u0645 \u0645\u0627\u0644 \u062e\u0631\u06cc \u0645\u06cc \u06af\u0648\u06cc\u062f .\n\u00a0\n