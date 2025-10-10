پخش زنده
امروز: -
با قول مساعد وزیر ورزش و جوانان فضای اطراف سد حسنلو برای ساخت پیست قایقرانی به همراه اقامتگاه ورزشکاران در مجاورت سد حسنلوی نقده بررسی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ وزیر ورزش و جوانان در سفری به شهرستان مهاباد داشت از سد حسنلو دیدن کرد. هدف از بازدید سد حسنلو، بررسی موقعیت مکانی اطراف آن، جهت ایجاد یک کمپ و پیست تمرینی حرفهای برای تیمهای ملی قایقرانی و روئینگ بود.
پیشنهاد احداث پیست قایقرانی در مجاورت سد حسنلو، از سوی محسن شادی، قهرمان اسبق رویینگ آسیا و جهان به دکتر دنیامالی داده شد.
وزیر ورزش و جوانان با استقبال از این طرح، قول مساعد داد که فضای اطراف سد حسنلو در اولین فرصت توسط کارشناسان دفتر فنی و نظارت بر اماکن ورزشی وزارتخانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در صورت مهیا بودن شرایط تصمیمات جدی برای ساخت این پیست به همراه اقامتگاه ورزشکاران اتخاذ میشود.
استان آذربایجان غربی با توجه به دارابودن سدهای آبی مختلف، به عنوان قطب اصلی قایقرانی رویینگ ایران شناخته شده است. پاروزنان مدالآور این رشتهها، سالهاست که پشت سدها تمرینات خود را انجام میدهند.
در صورت اجرایی شدن این طرح، ملیپوشان قایقرانی صاحب یک پیست مجزا خواهند شد و از تمرین کردن در پشت سد خارج میشوند. این در حالی است که این پیست برای تمامی رشتههای قایقرانی کاربری خواهد داشت.