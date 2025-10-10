برگزاری نشست بینالمللی کارگروه اقدامات بشردوستانه آیونز در نوشهر
نشست بینالمللی کارگروه اقدامات بشردوستانه و مقابله با بلایای طبیعی آیونز ۲۰۲۵، با حضور مقامات نیروی دریایی ۱۱ کشور در نوشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
نشست بینالمللی کارگروه اقدامات بشردوستانه و مقابله با بلایای طبیعی آیونز ۲۰۲۵، با حضور نمایندگان کشورهای عضو و مقامات نظامی و دریایی، به میزبانی دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی (ره) نوشهر آغاز شد.
فرمانده دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، بر نقش مؤثر نیروی دریایی در حفظ صلح، امنیت و ثبات منطقهای تأکید کرد و گفت: دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی (ره) نوشهر به فرمان حضرت امام خمینی (رحمتاللهعلیه)، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تأسیس شد و در این سالها افسران شجاع تربیت شدند تا ضمن دفاع از مرزهای آبی کشور، در عرصههای بینالمللی نیز پیامآور صلح و دوستی باشند.
دریادار ابوطالب مطلبی، با اشاره به ویژگیهای شهرستان نوشهر گفت: نوشهر یکی از زیباترین بنادر شمال کشور است که در کنار دریای خزر و با برخورداری از طبیعت بکر، تمدن کهن، فرهنگ غنی و مردمانی مهماننواز، جایگاه ویژهای در میان مقاصد گردشگری و اقتصادی ایران دارد.
او ابراز امیدواری کرد که حضور مهمانان در این شهر، فرصت خوبی برای آشنایی با جلوههای ایران فرهنگی و طبیعی و منشأ گسترش همکاریهای دریایی و اقدامات بشردوستانه در منطقه اقیانوس هند و کشورهای حاشیه آن باشد.
نشست کارگروه اقدامات بشردوستانه و مقابله با بلایای طبیعی آیونز، بخشی از ساختار همکاری بینالمللی نیروهای دریایی در منطقه اقیانوس هند است که با هدف تعامل سازنده در حوزههای انساندوستانه، امداد و نجات در حال برپایی است.
نشست بینالمللی کارگروه اقدامات بشردوستانه مقابله با بلایای طبیعی (HADR) آیونز ۲۰۲۵، با حضور نمایندگانی از کشورهای پاکستان، سریلانکا، هند، امارات، اندونزی، چین، فردا با شعار «با هم، ایمنی و امنیت دریایی» به میزبانی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نوشهر برگزار میشود و نمایندگان کشورهای قطر، میانمار، فرانسه، بنگلادش و عربستان هم به صورت برخط در این نشست شرکت خواهند کرد.