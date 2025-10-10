به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: افزایش دما در اغلب نقاط استان ادامه دارد و دمای هوا بین ۲ تا ۴ درجه گرم‌ تر می‌ شود.

زهرا آهنگرزاده افزود: هم اکنون وضعیت جوی در استان پایدار است.

وی اضافه کرد: از فردا در نواحی بادخیز استان گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید همراه با گرد و خاک پیش‌ بینی می‌شود که با توجه به جهت جریان های هوا انتقال ذرات گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا به سایر نقاط از جمله نواحی مرکزی استان دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای مشهد بین ۱۱ تا ۲۹ درجه در نوسان بود و بیشینه دمای هوای امروز مشهد به ۳۱ درجه و کمینه دمای هوای امشب این کلانشهر به ۱۴ درجه می‌ رسد.

آهنگرزاده گفت: در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۴ درجه و شهرستان‌ بردسکن و داورزن با بیشینه دمای ۳۱ درجه به ترتیب سردترین و گرم‌ ترین شهرهای استان بوده‌ اند.