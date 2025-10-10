\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0632\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0644\u0647 \u0645\u0646\u06cc\u0631\u06cc\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0648\u0644\u06cc \u0639\u0635\u0631 \u06f8\u06f6 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f. \u0627\u0644\u0647\u0627\u0645 \u06af\u0648\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f:\n\n\u00a0