رئیس فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی گفت: حضور نزدیک به ۴۰ کشور در مجمع عمومی و مسابقات قهرمانی آسیا در ارومیه، اتفاقی تاریخی برای این رشته محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، محسن مهرعلیزاده، رئیس فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در آیین افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا که روز گذشته به میزبانی ارومیه برگزار شد گفت: حضور نزدیک به ۴۰ کشور در مجمع عمومی و مسابقات زورخانه‌ای اتفاق تاریخی در این رشته ورزشی است.

مهرعلیزاده اظهار داشت: برگزاری هفتمین دوره مسابقات در ارومیه نشان داد این شهر از ظرفیت بالایی برای میزبانی رویداد‌های بین‌المللی برخوردار است.

وی با اشاره به ۲۱‌مین سالگرد تاسیس این فدراسیون گفت: هم‌اکنون ۸۵ کشور عضو فدراسیون جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی هستند که ۲۶ کشور از قاره آسیا در آن عضویت دارند.

رئیس فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی خاطر نشان کرد: از تمام دست‌اندرکاران فدراسیون و استان آذربایجان‌غ ربی برای میزبانی این مسابقات قدردانی می‌کنم و امیدوارم بتوانیم این رشته را بیش از پیش گسترش دهیم.

شایان ذکر است، روز دوم از هفتمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ در شهر ارومیه از ساعاتی پیش آغاز شده است.

در این روز از مسابقات، بخش‌های تیمی زورخانه‌ای، سنگ، کباده، میل‌گیری سنگین و همچنین ادامه اوزان رقابت‌های کشتی پهلوانی پیگیری خواهد شد.