مسابقات نجاتغریق قهرمانی کشور ۱۴۰۴ ایران در تقویم فدراسیون جهانی نجاتغریق به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فدراسیون نجاتغریق و غواصی اعلام کرد: با هماهنگیهای فدراسیون نجاتغریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون جهانی نجاتغریق (ILS)، مسابقات نجاتغریق قهرمانی کشور ۱۴۰۴ به رسمیت شناخته شده و در تقویم فدراسیون جهانی ثبت شد.
مسابقات قهرمانی کشور نجاتغریق در دو بخش ساحلی و استخری آقایان ۱۷ و ۱۸ و در بخش بانوان ۲۰ و ۲۱ مهر برگزار میشود.
مسابقات با حضور ۳۲ تیم در بخش آقایان و ۲۸ تیم در بخش بانوان در جزیره کیش درحال برگزاری است.