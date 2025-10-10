به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فدراسیون نجات‌غریق و غواصی اعلام کرد: با هماهنگی‌های فدراسیون نجات‌غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون جهانی نجات‌غریق (ILS)، مسابقات نجات‌غریق قهرمانی کشور ۱۴۰۴ به رسمیت شناخته شده و در تقویم فدراسیون جهانی ثبت شد.

مسابقات قهرمانی کشور نجات‌غریق در دو بخش ساحلی و استخری آقایان ۱۷ و ۱۸ و در بخش بانوان ۲۰ و ۲۱ مهر برگزار می‌شود.

مسابقات با حضور ۳۲ تیم در بخش آقایان و ۲۸ تیم در بخش بانوان در جزیره کیش درحال برگزاری است.