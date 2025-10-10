چهار طرح ورزشی ،آموزشی و خدماتی آموزش و پرورش شهرستان دامغان با اعتبار یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با اعلام این خبرگفت: این طرح‌ها شامل ۲ زمین چمن مصنوعی در مدارس پروین اعتصامی و مدرسه حاج اکبر تقوی با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال بود.

شریفی در ادامه افزود :همچنین گاز رسانی به اردوگاه شهید صدوقی در چشمه علی با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال ونیز باز سازی نماز خانه اردوگاه با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال که به همت خانواده شهید طوسی از دیگر طرح های عمرانی در این شهرستان بود.