آیین سنتی ۱۳۰۰ ساله «جمعه نشلجیها» در مشهد اردهال برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیین باشکوه و سنتی «جمعه نشلجیها» صبح امروز با حضور هزاران نفر از عزاداران و ارادتمندان اهلبیت (ع) در حرم مطهر حضرت سلطانعلی بن امام محمدباقر (ع) در مشهد اردهال برگزار شد.
این مراسم معنوی که هر ساله در سومین جمعه مهرماه همزمان با هفتمین روز شهادت این امامزاده والاقدر برگزار میشود، امسال نیز با حضور پرشور مردم ولایی منطقه و نقاط مختلف کشور همراه بود.
از سحرگاه امروز، کاروانهای پیاده عزاداران از روستای نشلج بهسوی آستان مقدس حضرت سلطانعلی (ع) به حرکت درآمدند. عزاداران درحالیکه پرچمهای سیاه و عزا به دست داشتند، مسیر ۷ کیلومتری را با سینهزنی، زنجیرزنی و خواندن نوحههای محلی طی کردند.
فضای مسیر پر از شور و حال عزاداری بود و ذکر «یا حسین» و نوحههای محلی در فضای مشهد اردهال طنینانداز بود. بسیاری از عزاداران نیز در این مسیر بهعنوان نذری پیاده روی می کردند.
همزمان با این مراسم، تعزیه و شبیهخوانی واقعه شهادت حضرت سلطانعلی (ع) در صحن سیدالشهدا (ع) با حضور هزاران نفر از عزاداران برگزار شد.
آیین جمعه نشلجیها یادآور حماسهآفرینی مردم در بیش از هزار و ۳۰۰ سال پیش است که برای یاری حضرت سلطانعلی (ع) شتافتند. این امامزاده جلیلالقدر در سال ۱۱۳ هجری قمری به دعوت مردم منطقه به کاشان آمد و پس از سه سال تبلیغ دین، در دره «ازناوه» به شهادت رسید.
در پایان این مراسم پرشور، نمازجمعه در آستان مقدس حضرت سلطانعلی (ع) اقامه خواهد شد.
همچنین این مراسم نامزد ثبت در فهرست میراث ملی ایران است.