

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر تربیت بدنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت:در راستای بهره‌مندی از ظرفیت‌های جهانی ورزش، نیروی دریایی حیاتی و تعیین‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران برای نخستین‌بار موفق شد هم‌زمان با برگزاری نشست کارگروه بین‌المللی امنیت دریایی آیونز، برنامه‌ای منسجم برای برگزاری مسابقات ورزشی میان کشور‌های شرکت‌کننده تدارک ببیند.

ناخدا یکم عباس کوچکیان با بیان اینکه این رقابت‌ها در دو بخش مهارت‌محور و ورزشی برگزار شد، افزود: در بخش مسابقات تیراندازی، رقابت در دو رشته تفنگ و تپانچه انجام گرفت که در نهایت تیم جمهوری اسلامی ایران مقام نخست، تیم کشور پاکستان مقام دوم و تیم کشور امارات متحده عربی مقام سوم را از آنِ خود کردند.

او ادامه داد:برگزاری این مسابقات در کنار نشست آیونز، گامی مؤثر در جهت تقویت تعاملات بین‌المللی، ارتقای آمادگی جسمانی و توسعه دوستی میان نیرو‌های دریایی کشور‌های حوزه اقیانوس هند است.



