وزیر ورزش و جوانان، با حضور در دریاچه سد مهاباد از اردوی تیم ملی روئینگ بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند تمرینات ملی‌پوشان این رشته قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در ادامه سفر خود به مهاباد، امروز از روند اردوی تیم ملی روئینگ در دریاچه سد مهاباد بازدید کرد و با ملی‌پوشان این رشته دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دنیامالی در این بازدید ضمن بررسی شرایط تمرینات و امکانات تیم ملی قایقرانی، بر حمایت و تامین زیرساخت‌های لازم برای آماده‌سازی بهتر ورزشکاران تاکید کرد.

شایان ذکر است، دریاچه سد مهاباد برای تمرینات قایقرانی بسیار ایده آل بوده و شرایط آب و هوایی، سالن ورزشی مناسب و دیگر شرایط اقامتی و تمرینی موجب شده این شهرستان به عنوان میزبان اردو‌های متعدد از سوی فدراسیون روئینگ انتخاب شود.

وزیر ورزش و جوانان پیش از این، از ورزشگاه آزادی مهاباد بازدید کرده و با ورزشکاران محلی دیدار داشت.

