به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با جمعی از مدیران و کارکنان اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان گیلان دیدار و گفت‌و‌گو کرد و از نزدیک در جریان مسائل، دغدغه‌ها و چالش‌های آنان قرار گرفت.

شینا انصاری، در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان، گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست با ناترازی میان وظایف محوله، منابع انسانی و امکانات لازم برای انجام این وظایف مواجه است.

وی با تأکید بر اهمیت نقش کارکنان استانی در مواجهه مستقیم با مسائل محیط‌زیستی، افزود: نقطه‌نظرات تخصصی همکاران ما در ادارات کل می‌تواند نقش مؤثری در تصمیم‌گیری‌های ستادی ایفا کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای جبران بخشی از کمبود‌های نیروی انسانی، گفت: رییس جمهور دستور ویژه‌ای برای هوشمندسازی، توسعه پایش‌های نوین و تجهیز امکانات سازمان صادر کرده‌اند.

شینا انصاری همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های استانی، به‌ویژه در حوزه مسئولیت اجتماعی تأکید کرد و گفت: در مسیر حل چالش‌های محیط‌زیستی استان‌ها، امیدواریم سازمان حفاظت محیط‌زیست بتواند به‌عنوان یکی از دستگاه‌های بهره‌مند از این ظرفیت، بخش قابل توجهی از مشکلات ادارات کل در استان‌ها را مرتفع سازد.