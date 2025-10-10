راهپیمایی بشارت نصر در سراسر کشور برگزار شد
راهپیمایی «بشارت نصر» در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین، امروز پس از اقامه نماز عبادی - سیاسی جمعه با حضور نمازگزاران در سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، راهپیمایان ضمن اعلام حمایت خود از فلسطینیان و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش، سکوت مجامع بین المللی در قبال تضییع حقوق ملت فلسطین را نیز محکوم کردند. نمازگزاران سپس بر مفاد قطعنامه راهپیمایی تاکید کردند.
متن قطعنامه راهپیمایی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ» (الأنفال: ۶۰)
در دومین سالگرد عملیات مقتدرانه و راهبردی «طوفان الاقصی»، که غزه قهرمان را به نماد وجدان بیدار بشریت و صحنه خلق عظیمترین حماسههای قهرمانی و فداکاری مجاهدان تبدیل کرده است، ما ملت انقلابی ایران اسلامی با شرکت در راهپیمایی «بشارت نصر»، پیروزی مقاومت بر استکبارجهانی را فریاد و با محکوم کردن دههها ظلم، کشتار، تخریب و کوچ اجباری و نسل کشی، حمایت قاطع خود را از مقاومت پولادین فلسطین و مردم مظلوم غزه با طنین حق طلبانه "الله اکبر"، «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» اعلام میکنیم:
۱-ما شرکتکنندگان در راهپیمایی سراسری «بشارت نصر»، با ایمان راسخ به وعده الهی و درک عمیق از تحولات میدانی و سیاسی منطقه، معتقدیم که عملیات بزرگ و تاریخساز «طوفانالاقصی» نقطه عطفی در مسیر مبارزه با فاشیسم صهیونیستی و سلطهطلبی استکبار جهانی به شمار میآید. این عملیات با درهم شکستن هیمنه پوشالی رژیم اشغالگر قدس و تغییر بنیادین در معادلات قدرت، نشان داد که مقاومت اسلامی فلسطین به مرحلهای از بلوغ سیاسی، نظامی و راهبردی رسیده است که میتواند با تلفیق هوشمندانه میدان و دیپلماسی، معادلات منطقهای را به سود جبهه حق و مقاومت دگرگون سازد.
۲- ما شرکت کنندگان در این حرکت ملی و مردمی با تأکید بر حقوق مشروع مردم فلسطین، معتقدیم، توافق شرم الشیخ باید با خروج فوری و کامل نیروهای اشغالگر از مناطق پرجمعیت و سراسر نوار غزه، تسهیل و تشدید ورود کمکهای بشردوستانه و آغاز بیدرنگ روند بازسازی بیمارستانها، منازل و زیرساختهای ویرانشده همراه باشد. اجرای این مفاد باید بیقید و شرط و بدون هرگونه بهانهتراشی یا تأخیر از سوی رژیم صهیونی صورت گیرد.
۳- ما ملت انقلابی ایران با باور راسخ به عدالت و آزادی، اعلام میداریم که حمایت از مبارزه مشروع ملت فلسطین برای رهایی از اشغال، آپارتاید و استعمار، وظیفهای انسانی، اسلامی و جهانی است. بدیهی است که هرگونه تصمیمگیری درباره آینده فلسطین، منحصراً در صلاحیت ملت فلسطین و نیروهای مقاومت آن است و هیچ قدرت یا نهاد خارجی حق دخالت در اراده این ملت را ندارد. همچنین، هر تلاشی که توقف کامل نسلکشی، خروج ارتش اشغالگر و بازسازی فراگیر غزه را تضمین کند، باید مورد حمایت قرار گیرد.
۴_ ما ایرانیان معتقد به آرمانهای انقلاب اسلامی بر این باوریم که پاسداشت عملیات غرورآفرین «طوفانالاقصی» و برگزاری این راهپیمایی نمادین، گشایش فصلی نو در روایت پیروزی مقاومت و بشارت نصر است. این حضور پرشور و حماسی، فریادی متحد علیه ظالم و جلوهای آشکار از همبستگی راستین ملت شریف ایران با مردم قهرمان غزه و تعهدی است که تا آزادسازی کامل قدس و تحقق پیروزی نهایی، با صلابت و استقامت پی گرفته خواهد شد. همچنین بار دیگر بر لزوم اتحاد مقدس و انسجام اجتماعی ملت ایران تاکید میکنیم و به دولت محترم توصیه میکنیم که با رسیدگی فوری به وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه، زمینههای این انسجام و اتحاد را مستحکم کند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
جمعه ۱۸ مهر ماه سال ۱۴۰۴