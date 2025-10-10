طرح مرمت و بهسازی ۱۰ کیلومتر راه ارتباطی عشایر فسا با هدف تسهیل در عبور و مرور در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره امور عشایر شهرستان فسا گفت: ۱۰ کیلومتر از راه‌های ارتباطی عشایر این شهرستان از جمله باراشلو و مسیر دشت چهل چشمه با اعتبار بیش از چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حال مرمت و بهسازی است.

هادی شیروانی افزود: مسیر عشایری باراشلو به طول هفت کیلومتر است که در این منطقه بیش از ۱۰۰ خانوار عشایری زندگی می‌کنند.

وی بیان کرد: مسیر دشت چهل چشمه در منطقه میانجنگل فسا به طول سه کیلومتر یکی دیگر از راه‌های ارتباطی عشایری در فسا است که بیش از ۱۵۰ خانوار مستقر در این منطقه و عشایر کوچ رو از راه دسترسی مناسب برخوردار می‌شوند.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.