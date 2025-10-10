همزمان با آغاز فعالیت انجمن پدیدآورندگان ادبیات کودک و نوجوان در اراک، از یک جلد کتاب رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مراسمی انجمن پدیدآورندگان ادبیات کودک و نوجوان در اراک آغاز به کار کرد.

احسان منصوری مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به خبرگزاری صداوسیما گفت: به مناسبت هفته ملی کودک، انجمن پدیدآورندگان ادبیات کودک و نوجوان با هدف استفاده هر چه بیشتر از حضور نویسندگان، شاعران، طراحان و نگارگران حوزه کودک و نوجوان فعالیت خود را آغاز کرد.

همچنین در این مراسم از یک جلد کتاب کودک و نوجوان با موضوع محیط زیست هم رونمایی شد.