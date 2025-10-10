پخش زنده
راهپیمایی بشارت نصر با هدف حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین، امروز جمعه ۱۸ مهرماه پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه با حضور نمازگزاران درسراسر استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نمازگزاران جمعه این هفته در گلستان خشم و انزجار خود را از باند جنایتکار صهیونی با فریادهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا اعلام کردند.
راهپیمایی بشارت نصر در مرکز استان، بعد از نماز جمعه از مصلای نماز جمعه به سمت میدان شهدا برگزار شد.
غزه قهرمان، در دومین سالگرد عملیات راهبردی طوفان الاقصی و پس از دو سال مقاومت بیامان و ایستادگی تاریخی، به نماد وجدان بیدار بشریت تبدیل و صدای «بشارت نصر» از میان ویرانههای محاصره شده آن طنینانداز است.