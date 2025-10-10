نود و سومین جلسه شورای مسکن استان سمنان با هدف بررسی آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن و رفع موانع پیش‌روی پروژه‌ها به ریاست استاندار سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،در این نشست که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران شهرستان‌ها تشکیل شد، گزارشی از وضعیت آماده‌سازی زمین، زیرساخت‌های انرژی، تأمین مالی و روند ساخت واحدها در سطح استان ارائه شد.

طبق آمار، ۲۱ هزار و ۴۷۸ نفر در سمنان متقاضی نهضت ملی مسکن هستند که از این تعداد پنج‌هزار و ۶۰۲ نفر دارای شرایط محسوب می‌شوند در حالیکه برای این شهرستان تخصیص و سهمیه ابلاغی ۶ هزار و ۸۴۸ نفر است و ۲ هزار و ۶۶۵ واحد مسکونی در دست ساخت یا تحویل است.

همچنین بر اساس گزارش های ارائه شده در این جلسه، هشت‌هزار و ۸۵۷ نفر در دامغان متقاضی طرح نهضت ملی مسکن هستند که از این تعداد ۲ هزار و ۶۶۴ نفر دارای شرایط محسوب می‌شوند و سهمیه ابلاغی حمایتی برای یک‌هزار و ۲۹۶ واحد است و یک‌هزار و ۴۶ واحد در قالب سه شهرک و پنج نقطه شهری در مرحله ساخت یا تحویل است.

در سایر شهرستان‌ها از جمله گرمسار و مهدیشهر نیز پروژه‌ها در مراحل مختلف طراحی، آماده‌سازی و تأمین زیرساخت قرار دارند.

استاندار سمنان در این نشست با تأکید بر ضرورت حرکت هدفمند در اجرای طرح‌ها، گفت: سند مسکن شهرستانی در حال تدوین است تا به عنوان نقشه راه، تکلیف دستگاه‌ها و فرمانداری‌ها را در تأمین زمین، زیرساخت و تسهیلات مشخص کند. کولیوند خواستار پیگیری جدی فرمانداری‌ها برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و رفع موانع زیرساختی شد.

وی همچنین بر تعیین تکلیف فوری زمین ۴۰۷ هکتاری شاهرود تأکید کرد و گفت: این الحاق مصوبه شورای عالی معماری کشور را دارد و باید حداکثر ظرف یک هفته آینده وضعیت زمین مشخص و تحویل شود.

محمدجواد کولیوند با هشدار نسبت به بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها به مصوبات قانونی، اعلام کرد نام دستگاه‌های متخلف به استانداری گزارش و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

در ادامه، سید محمد حسینی طباطبایی مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گزارشی از روند اجرای طرح ارائه کرد و گفت: با هدف تسریع در پیگیری امور، شوراهای مسکن شهرستانی به‌صورت مستقل تشکیل خواهند شد. همچنین برای تسهیل خانه‌دار شدن واجدان شرایط، درباره تخفیف‌های صدور پروانه، بیمه تأمین اجتماعی و عوارض شهرداری تبادل نظر شد.