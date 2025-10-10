مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان گفت: آمار‌های رسمی از کاهش چشمگیر تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در کشور طی هشت سال گذشته حکایت دارد و پیش بینی شده که در سال ۱۴۱۳، سهم جمعیت جوان در کل کشور ۸ درصد کاهش پیدا کند.

۱۴۰۴ حدود ۳۰ درصد از کل جمعیت کشور را جمعیت جوان تشکیل می‌دهد که بیشتر در محدوده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال است و بیشتر ازدواج‌ها در این محدوده سنی اتفاق می‌افتد. بهمن عبدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در سالحدود ۳۰ درصد از کل جمعیت کشور را جمعیت جوان تشکیل می‌دهد که بیشتر در محدوده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال است و بیشتر ازدواج‌ها در این محدوده سنی اتفاق می‌افتد.

وی افزود: پیش بینی می‌شود که با کاهش ۸ درصدی جمعیت جوان در ۱۰ سال آینده (سال ۱۴۱۳)، سهم جمعیت جوان در کل کشور به ۲۲.۵ درصد برسد که منجر به کاهش تعداد ازدواج‌ها در دهه آینده می‌شود.

مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان گفت: در سال ۱۴۰۳، ۱۳۶ هزار و ۵۲۰ مورد ازدواج برای بانوان زیر ۲۰ سال ثبت شده است، با توجه به کاهش جمعیت در این گروه سنی در سال‌های آینده، انتظار می‌رود تعداد ازدواج‌ها در این محدوده سنی هم کمتر شود.

کاهش ۲۰۰ هزار مورد ازدواج در ۸ سال گذشته

عبدی ادامه داد: براساس آمار‌های رسمی، تعداد ازدواج‌ها از حدود ۷۰۰ هزار مورد در سال ۱۳۹۵ به ۴۷۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده است که نشان‌دهنده کاهش حدود ۲۰۰ هزار مورد ازدواج طی ۸ سال است.

این مقام مسئول افزود: این کاهش چشم‌گیر نشان‌دهنده وجود موانع مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که باعث شده فرآیند ازدواج و تشکیل خانواده برای جوانان به اولویت‌های کمتری تبدیل شود.

افزایش سن ازدواج در کلان‌شهر‌ها

مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به افزایش میانگین سن ازدواج گفت: میانگین سن ازدواج در سال ۱۴۰۳ در کل کشور به ۲۴ سال رسیده، اما این رقم در استان تهران به ۲۸ سال برای بانوان افزایش یافته که چهار سال بالاتر از میانگین کشوری است.

وی ادامه داد: ۱۶ درصد از کل ازدواج‌های کشور در تهران ثبت می‌شود، اما همین استان با بالاترین میانگین سن ازدواج برای زنان روبروست.

عبدی گفت: این آمار نشان می‌دهد در مناطقی که از نظر اقتصادی، وضعیت بهتری دارند، موانع پیش روی جوانان، به‌ویژه برای زنان، پررنگ‌تر است. مسائلی نظیر چالش‌های اشتغال، مسائل فرهنگی، فرصت‌های ازدواج، استاندارد‌های بالاتر از سطح زندگی، انتخاب گزینه مناسب برای ازدواج در محیط‌های بزرگ‌شهری که دسترسی به گزینه‌های متعدد را ممکن می‌سازد، ازدواج را از یک امر طبیعی به یک انتخاب پیچیده و پرچالش تبدیل کرده است.

تحول فرهنگی در فرایند ازدواج: از ضرورت به انتخاب

این مقام مسئول افزود: در دهه‌های گذشته، ازدواج به عنوان یک مرحله طبیعی و ضروری در زندگی جوانان تلقی می‌شد و با فشار اجتماعی، به‌ویژه بر بانوان، همراه بود. با این حال، در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران، این باور تغییر کرده و ازدواج بیشتر به یک تصمیم شخصی و انتخابی تبدیل شده است.

کاهش فشار‌های اجتماعی، در کنار تغییر سبک زندگی به تأخیر در ازدواج منجر شده است. این در حالی است که در جوامع سنتی‌تر، ازدواج همچنان به عنوان یک امر ضروری به خصوص برای دختران پس از سن مشخصی قلمداد می‌شود.