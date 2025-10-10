پخش زنده
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در تسهیل رشد ورزش در شهرها گفت: تسهیل شرایط فعالیت بخش خصوصی، شاخص بهرهوری ورزش در مناطق مختلف را به طور چشمگیری ارتقا میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در سفر خود به مهاباد و در بازدید از طرحهای ورزشی و ورزشکاران این شهرستان، درباره ظرفیتها و زیرساختهای ورزشی منطقه اظهار داشت: افزایش سرانه ورزشی از طریق فراهمکردن امکانات مناسب و ظرفیتهای مدیریت شهری امکانپذیر است.
دنیامالی گفت: مدیریت شهری نقش بسیار مهمی در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی دارد و اقدامات مؤثر آن میتواند زمینهساز رشد ورزش در سطح شهرها باشد. علاوه بر این، دستگاههای دیگر مانند آموزش و پرورش نیز در این مسیر فعالیتهای برجستهای انجام میدهند که جای تقدیر دارد.
وی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی افزود: بخش خصوصی یکی از بهترین ظرفیتهای ما در توسعه ورزش است. شهرهایی که شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی تسهیل کردهاند، توانستهاند به شاخصهای بالایی در بهرهوری ورزشی دست یابند.
وزیر ورزش و جوانان در پایان تاکید کرد: دولت نیز طرحهای بزرگی در حوزه ورزش قهرمانی آغاز کرده و بیش از چهار هزار طرح در دست اجرا دارد. تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیتهای قانونی و منابع موجود، به ویژه در شهرستانهایی مانند مهاباد که ظرفیت بالایی در ورزش دارند، کمکهای لازم را برای توسعه زیرساختها و حمایت از ورزشکاران فراهم کنیم.