به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، هوشنگ پور خسروانی کشاورز پسته کار روستای خسروانی گفت: زکات باعث برکت و رفع بلا از زندگی انسان و محصولات کشاورزی است که من هرسال زکات مستحبی محصول پسته خود را به ستاد زکات شهرستان اهداء می‌کنم تا در امور شرعی و قانونی هزینه شود.

حاج باران عزت آبادی باغدار و کشاورز روستای وحدت آباد که محصول خود را جمع آوری کرده و می‌خواهد زکات خود بپردازد نیز عنوان کرد: امسال هم که همه مزارع و باغهای پسته دچار کم آبی و همچنین آفات شدند من خسارتی نداشته یا کمترین خسارت را داشتم و معتقدم که این رویداد خوب از برکات پرداخت زکات محصول پسته هست

وی افزود:، اما کاش مسئولان برای رفع مشکل کم‌آبی و خشکسالی اعم از طرح‌های آبیاری و یا انتقال آب از چاه‌های بالا دست کمک می‌کردند تا بتوانم در نگهداری و توسعه مزارع و باغها پسته اقدام کنم.

حجت‌الاسلام محمدرضا رمضان نژاد مسئول ستاد زکات شهرستان سیرجان نیز در این زمینه گفت: امسال با وجود خشکسالی و تنش‌های آبی و هوایی هم کشاورزان مانند سال‌های قبل خودشان را خوب نشان دادند و ما در بحث زکات این محصول سه تن پسته را جمع آوری کردیم تا از محل جمع‌آوری زکات، بتوانیم در طرح‌های عام‌المنفعه در مناطقی که زکات پرداخته‌اند هزینه کنیم.

زکات جمع‌آوری شده برای کارهای معیشتی، حمایتی و توانمندسازی نیازمندان، عمران و آبادانی روستا‌ها، کمک به درمان نیازمندان، کمک‌هزینه تحصیل کودکان قشر ضعیف، تهیه جهیزیه خانواده‌های بی بضاغت و کمک به اجرای طرحهای عام‌المنفعه هزینه می‌شود.