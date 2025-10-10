

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه چرام در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به پایان جنگ دو ساله غزه گفت: آمریکا آغازگر این جنگ بود و زمانی‌که دید رژیم صهیونیستی توانایی شکست مقاومت را ندارد و متحمل هزینه‌های سنگین شده است ناچار به توقف این جنگ شد.

حجت‌الاسلام سید نورالله افشار افزود: خبرنگاران اسرائیلی اعتراف کردند که جنگ پایان یافت، اما حماس تسلیم نشد، این یعنی پیروزی مقاومت در برابر ائتلاف ظلم جهانی است.

افشار اضافه کرد: همه امکانات مادی غرب و آمریکا برای نجات اسیران صهیونیست و نابودی مقاومت بسیج شد، اما در نهایت هیچ‌کدام از اهداف آنان محقق نشد.

وی با اشاره به زیان‌های گسترده رژیم صهیونیستی در این جنگ دوساله ادامه داد: خسارت‌های اقتصادی و نظامی اسرائیل در این جنگ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

امام جمعه چرام افزود: رژیم صهیونیستی در طولانی‌ترین جنگ تاریخ خود بیش از ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره را فراخواند و ۱۵۰ هزار شهرک‌نشین را از مرز‌های غزه و لبنان جابه‌جا کرد که هزینه‌های سرسام‌آوری بر دوش این رژیم گذاشت.

حجت‌الاسلام افشار به مذاکرات آتش‌بس در شرم‌الشیخ مصر اشاره کرد و گفت: مذاکرات آتش‌بس در شرم‌الشیخ با حضور نمایندگان حماس، آمریکا و رژیم صهیونیستی در حالی انجام شد که همین نمایندگان فلسطینی قرار بود طبق ادعای اسرائیل در سه ماه نخست جنگ نابود شوند.

وی تأکید کرد: دو سال مقاومت قهرمانانه مردم غزه نه تنها آرمان فلسطین را زنده نگاه داشت بلکه روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل را متوقف و چهره پلید صهیونیسم را بیش از پیش در جهان افشا کرد.

افشار با بیان اینکه امروز حتی رسانه‌های صهیونیستی اعتراف می‌کنند که غزه را به هیروشیما تبدیل کردیم، اما روح آن همچنان زنده است و اسرائیل شکست خورد و اینها نشانه‌های پیروزی افزود: حماس و مقاومت باید با هوشمندی مراقب ترفند‌های جدید دشمن باشند؛ دشمنی که هرگز قابل اعتماد نیست.

امام جمعه چرام در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به گرانی‌های افسارگسیخته در بازار گفت: افزایش مکرر و سریع قیمت‌ها فشار سنگینی را بر دوش خانواده‌ها گذاشته و مطالبه‌ی اصلی مردم نظارت جدی‌تر بر بازار است.

حجت‌الاسلام افشار خواستار تقویت تیم‌های بازرسی و برخورد قاطع با احتکار و گران فروشی شد و گفت: باید جریمه‌های سنگین و علنی برای متخلفان در نظر گرفته شود تا بازدارندگی لازم ایجاد گردد.

افشار همچنین بر شفافیت در نرخ کالا‌های اساسی و ایجاد سازوکار مردمی برای گزارش تخلفات تأکید کرد وافزود: شفاف‌سازی درآمد‌های ارزی و تزریق به موقع آن به بازار از عوامل کلیدی کنترل نوسانات نرخ ارز و کاهش تورم است.

وی اضافه کرد: نظارت بر نهاد‌های اقتصادی و مقابله جدی با فساد در زنجیره واردات توزیع و قیمت‌گذاری یک ضرورت انکارناپذیر است.

امام جمعه چرام افشار با اشاره به برخی رفتار‌ها در پی درگذشت اموات در شهرستان چرام گفت: متأسفانه بازماندگان، تصاویر نامناسب از زنان و دختران درگذشته را در فضای مجازی منتشر می‌کنند در حالی‌که از منظر اسلام، اموات دارای حرمت هستند و هرگونه بی‌احترامی یا اقدامی که موجب آزار روح آنان شود جایز نیست.

افشار تأکید کرد: یکی از حقوق میت، حفظ حرمت، دفن شایسته و یادکرد نیک از او است بنابراین باید از انتشار چنین تصاویری در فضای عمومی و آگهی‌های ترحیم خودداری شود.